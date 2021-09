La Real Sociedad, avec Januzaj, s’impose à Grenade et se hisse à la troisième position en Liga

Si El Graná a ouvert le score par German Sanchez (9e, 1-0), Aritz Elustondo (52e, 1-1) et Mikel Merino (60e, 1-2) ont porté la Real Sociedad au commandement. Luis Milla (70e, 2-2) a encore remis les deux équipes à égalité sur penalty mais ce n’était pas le dernier changement de scénario. Elustondo (83e, 2-3) a donné les trois points aux Basques, qui se hissent en troisième position avec 13 points, une de moins que l’Atlético (2e) et trois par rapport au leader, le Real Madrid. Grenade est 18e (3 points).

Aux Pays-Bas, Heracles s’est incliné 2-1 à Cambuur, qui a mené 2-0 grâce à Michael Breij (25e) et Mees Hoedemakers (47e). Avec ce succès, le promu se retrouve 8e (9 points) tandis que le club d’Almelo, qui a réduit son retard par Sinan Bakis (90e, 2-1), occupe la 15e position (4 points). Chez les vaincus, Lucas Schoofs et Noah Fadiga ont disputé l’intégralité de la rencontre et Ismail Azzaoui (69e).