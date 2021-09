Vincent Kompany se dit satisfait du partage décroché par Anderlecht contre Gand: «Les deux équipes auraient pu remporter ce match»

Compte tenu des circonstances de la rencontre, Anderlecht aurait sans doute pu s’imposer ce jeudi soir contre Gand (1-1). Pas de victoire, mais le point du partage. Ce qui, in fine, n’est pas non plus une honte contre des Buffalos qui méritent de figurer plus haut au classement.

Vincent Kompany, l’entraîneur bruxellois, était satisfait du résultat. « L’histoire de ce match est simple : nous avons dominé la première période, sans concéder beaucoup d’occasions mais sans s’en créer énormément non plus. Nous étions dans un match assez confortable avant de prendre le but gantois », analyse le T1 du RSCA. « Après la pause, nous avons été plus dangereux, nous nous sommes octroyé davantage d’occasions, mais nous avons mal géré les contres gantois. La seconde période était plus aléatoire, d’où le fait que les deux équipes auraient pu remporter ce match. »