Météo: un week-end radieux

La nébulosité sera abondante ce vendredi matin sur la plupart des régions, avec, par endroits, de faibles précipitations possibles. Le soleil percera néanmoins les nuages sur l’extrême ouest. L’après-midi, le temps devrait rester sec avec davantage d’éclaircies sur le nord-ouest du pays, selon les prévisions météorologiques de l’IRM. Le thermomètre affichera entre 16 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés sur l’ouest, sous un vent faible à modéré, qui soufflera de secteur sud-ouest.

Pendant la nuit, le ciel sera dégagé en beaucoup d’endroits. Des nuages bas glisseront ensuite sur l’ouest et le nord-ouest et des bancs de brouillard se développeront principalement en Ardenne. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés dans l’ouest. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest et reviendra au secteur sud.