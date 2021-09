Malgré la nouvelle contre-performance du Barça, Ronald Koeman devrait être maintenu à son poste

Tenu en échec à Cadix ce jeudi (0-0), le FC Barcelone traverse une passe très compliquée, après avoir dû se contenter d’un autre partage lundi dernier contre Grenade (1-1).

Au cœur des critiques, Ronald Koeman a pourtant encore reçu le soutien de ses dirigeants ce jeudi soir et il devrait rester à son poste au moins jusqu'à dimanche, et le match contre Levante. « Koeman a notre soutien. Il y a un autre match dimanche (face à Levante, 16h15) et nous sommes avec lui. Il est notre entraîneur. Nous sommes dans un nouveau cycle et nous avons des joueurs avec beaucoup d’avenir et beaucoup de qualité. Ils sont l’avenir du club », a assuré Ramon Planes, secrétaire technique du Barça en conférence de presse d’après-match.