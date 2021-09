Mondiaux de cyclisme: «Je ne pense pas avoir déjà vécu autant de pression», admet Wout van Aert avant la course en ligne

Interrogé au micro de la RTBF, le Belge s’est exprimé sur la pression qui pesait sur ses épaules avant cet événement tant attendu. « Je ne pense pas en avoir vécu à ce point. Peut-être pendant les championnats du monde en cyclo-cross en Belgique. C’était aussi quelque chose ! Au niveau mondial, la route est beaucoup plus grande. Il y a beaucoup de pression mais aussi du bon stress, il y avait énormément de personnes sur le parcours de reconnaissance ce mercredi. Ça donne beaucoup d’émotion », a confié le Belge, qui en a profité pour cibler ses principaux favoris.

Médaillé d’argent le week-end dernier lors du contre-la-montre, Wout van Aert va essayer d’aller chercher le titre de champion du monde lors de la course en ligne dimanche, à Leuven, pour laquelle il apparaît comme l’un des grands favoris.

« Je pense à trois pays très forts : le Danemark, la France et l’Italie. Ce sont les plus forts après nous. Je pense aussi à Tom Pidcock, Caleb Ewan et Mathieu Van der Poel », a déclaré Van Aert.