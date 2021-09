Un premier semestre "historique" pour Mithra grâce à sa pilule contraceptive Mithra

"Les six premiers mois de l'année ont été historiques pour Mithra, plus particulièrement grâce à notre produit contraceptif Estelle. Nous avons franchi une étape déterminante en décrochant des approbations couvrant plus de 80% du marché mondial des contraceptifs. Le travail acharné de nos équipes, combiné à l'excellent alignement avec nos partenaires, nous ont permis d'assurer un lancement commercial rapide et percutant aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays européens. Grâce à ces lancements, nous avons comptabilisé les premiers revenus des ventes d'Estelle à la fin du premier semestre de l'année", explique Leon Van Rompay, CEO de Mithra Women's Health.

"Notre solide position financière - 56 millions d'euros de trésorerie et environ 67 millions d'euros d'engagements en capital et lignes de crédit disponibles -, nous permet de nous concentrer sur nos développements cliniques et commerciaux afin d'obtenir la plus grande valeur possible pour notre actif", poursuit-il.