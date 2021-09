Manifestation nationale: pourquoi la FGTB débarque à Bruxelles ce vendredi

Le syndicat socialiste FGTB organise ce vendredi une manifestation nationale à Bruxelles. Ses revendications: que la loi qui fixe la marge salariale, datant de 1996, soit révisée. Aux yeux du syndicat, cette législation «bloque toute augmentation significative des salaires». Depuis 1996, cette loi prévoit un régime dans lequel les coûts salariaux ne doivent pas trop augmenter par rapport aux salaires à l’étranger, via une majoration salariale maximale générale dans les entreprises privées. Tous les deux ans, syndicats et patronat se retrouvent autour de la table pour conclure un accord inter-professionnel, qui comprend une norme salariale maximale à ne pas dépasser. Cette année, elle était limitée à 0,4%, ce qui a outré les syndicats, jugeant cette augmentation possible insuffisante, et a empêché les parties de conclure un accord salarial.

Pour la FGTB, la loi «doit changer», car elle «écrase nos salaires». Le syndicat juge qu’elle «bloque toute augmentation significative, soi-disant pour préserver la compétitivité des entreprises belges... Par contre, elle n’empêche pas les dividendes de s’envoler». La marge limitée à 0,4% était particulièrement dure à avaler pour les représentants des travailleurs en marge d’une pandémie qui a sursollicité beaucoup d’employés et lors de laquelle certaines entreprises ont réussi à tirer leur épingle du jeu en emmagasinant des profits.

«Cette loi est totalement déconnectée de la réalité socio-économique. Si on ne change rien, la marge frôlera toujours le zéro dans les années à venir», dénonce la FGTB, qui appelle tous ses militants à se rassembler à 10h30 à la gare de Bruxelles-Nord. Le cortège s’élancera à 11h00 et passera par les boulevards du Jardin Botanique, Pacheco, la gare Centrale, la rue des Alexiens et le boulevard Lemonnier, pour rejoindre la gare de Bruxelles-Midi où le président du syndicat Thierry Bodson et la secrétaire générale Miranda Ulens prendront la parole. Toutes les personnes participant à la manifestation devront porter un masque buccal.