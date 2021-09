Crise en Catalogne: l’avocat belge de Puigdemont veut réaffirmer son immunité parlementaire

L’avocat a également déclaré sur Radio 1 (VRT) que l’immunité de Carles Puigdemont n’a pas encore été levée. Il s’agit selon lui d’une « erreur de communication » entre la Sardaigne et Madrid. « Lorsqu’il y a un mandat d’arrêt européen, on le signale. Et lorsque vous êtes signalé dans le système Schengen, cela signifie que vous pouvez être privé de votre liberté directement à la frontière. L’Espagne a probablement négligé de retirer le signal, de sorte qu’un fonctionnaire trop zélé en Sardaigne l’a quand même arrêté », explique Me Bekaert.