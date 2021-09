Arsène Wenger défend son projet de Coupe du monde tous les deux ans: «Les clubs et les joueurs en bénéficieront»

Selon lui, cette idée posséderait l’avantage d’offrir plus de repos aux joueurs, de mieux séparer les compétitions internationales de celles de club, le tout sans diminuer le prestige de la Coupe du monde.

« La Coupe du monde est en événement tellement énorme que je ne pense pas que cela diminuerait le prestige. J’ai toujours pensé que la séparation entre compétition internationale et compétition de club n’était pas assez bonne. J’ai beaucoup souffert de l’interférence au cours de la saison », a fustigé l’ancien coach d‘Arsenal. « Ce qui est absolument préjudiciable aux joueurs, c’est la répétition des voyages et le décalage horaire. Avec la réduction de la période de qualification, je pense que les clubs et les joueurs en bénéficieront ».