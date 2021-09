«Ni tiki ni taki»: un quotidien madrilène se paye Ronald Koeman après le partage du Barça à Cadix (photo)

Tenus en échec par Grenade et Cadix lors de ses deux derniers matches, le Barça et Ronald Koeman semblent plus que jamais au coeur de la tempête. Pourtant soutenu par sa direction, l’entraîneur néerlandais n’a en revanche pas été épargné par le quotidien Marca ce vendredi.

« Ni tiki ni taki », a écrit le quotidien madrilène sur sa Une, en référence à l’erreur de Ronald Koeman qui avait expliqué ne pas pouvoir jouer au tiki taki (au lieu de tiki taka) avec l’effectif qui était le sien à Barcelone suite au partage contre Grenade.