Pour Wout van Aert, «le titre mondial doit revenir au pays de cyclisme qu’est la Belgique»

Evoquant le parcours du mondial, Wout van Aert a indiqué que le circuit final à Louvain, très technique, devrait faire la différence. « Le parcours global peut faire penser à une classique, avec l’intensité qu’aura la course, avec la distance de près 270 kilomètres. Le circuit flandrien sera dur avec ses côtes. La boucle finale à Louvain n’est pas difficile en soi mais elle présente de nombreux virages, obstacles, des relances, un tout qui peut faire la différence. On pourrait voir un groupe de 30 à 50 coureurs dans la finale ».

Le champion de Belgique abordera la course de dimanche en pleine confiance. « J’ai une équipe très forte autour de moi, avec des coureurs qui sont tous leaders dans leurs équipes respectives. Cela me donne bien sûr beaucoup de confiance et un très bon sentiment. J’ai dit, après le mondial de chrono dimanche dernier que ma 2e place était celle de trop. Je vise vraiment l’or dimanche. J’ai déjà envie d’y être, envie de livrer la meilleure course possible avec mes coéquipiers. Nous avons une équipe forte qui peut gérer les attaques de loin et y placer quelques hommes. Nous sommes aussi capables d’avoir plusieurs coureurs dans la finale. L’objectif est de me protéger le plus longtemps possible et d’être à mes côtés dans la finale ».

Le dernier coureur devenu champion du monde en Belgique est Benoni Beheyt qui avait, à la surprise générale, devancé Rik van Looy à Renaix en 1963. « Cela fait longtemps », a réagi Wout van Aert. « Et notre dernier champion du monde en date est Philippe Gilbert en 2012 à Valkenburg. Je pense qu’il serait bon qu’un pays de vélo comme la Belgique puisse retrouver le maillot arc-en-ciel ».

L’équipe belge sera composée de Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven, Dylan Teuns et Wout van Aert.