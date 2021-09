GP de Russie: Bottas plus rapide qu’Hamilton à Sotchi lors de la première séance d’essais libres

Les Mercedes ont dominé la première séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Formule 1 de Sotchi, vendredi en Russie, mais c’est le Finlandais Valtteri Bottas qui s’est montré le plus rapide devant le Britannique Lewis Hamilton.

Vainqueur à quatre reprises en Russie, Hamilton est 2e à 211/1000es, mais son grand rival pour le titre et actuel leader du championnat du monde, Verstappen, 3e de cette première des trois séances d’essais libres, n’est qu’à 16/10es et à 227/1000es de Bottas,

Max Verstappen compte cinq points d’avance sur le Britannique, septuple champion du monde, qui vise une 100e victoire en GP.

Charles Leclerc a signé le 4e chrono à 0.690 de Bottas, mais en raison d’un changement de moteur, sa Ferrari partira de toute façon en fond de grille dimanche pour ce 15e rendez-vous de la saison de F1.

Une deuxième séance aura lieu vendredi après-midi (14h00) et la 3e est prévue samedi à 11h00. Les qualifications sont programmées samedi (14h00) et la course dimanche (14h00).

L’an dernier, Valtteri Bottas avait remporté ce Grand Prix de Russie devant Max Verstappen et Lewis Hamilton.