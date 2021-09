Actions contre la loi sur la norme salariale - "Nous ne négocierons pas l'AIP 2023-2024 avec la loi de 1996 telle qu'elle est" (Bodson)

"On se réjouit de cette grande marée rouge sur Bruxelles. On est là pour revendiquer une plus juste répartition des richesses via les salaires. Il faut qu'ils puissent permettre aux gens de vivre décemment et de faire face à l'augmentation des prix. Il y a beaucoup de travailleurs pauvres, notamment à Bruxelles. On est là dans la rue pour cette justice sociale. On continuera les mobilisations jusqu'aux prochaines négociations s'il le faut. Les salaires sont aussi un moteur de l'économie et si on veut une vraie relance post-covid, cela passe aussi par les salaires", a déclaré Estelle Ceulemans, secrétaire générale FGTB à Bruxelles.

La manifestation nationale de la FGTB contre la loi de 1996 sur la norme salariale a quitté la gare du Nord à Bruxelles vers 11H00 pour défiler dans les rues de la capitale.