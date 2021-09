"Nous ne négocierons pas l'AIP 2023-2024 avec la loi de 1996 telle qu'elle est" (2)

"On se réjouit de cette grande marée rouge sur Bruxelles. On est là pour revendiquer une plus juste répartition des richesses via les salaires. Il faut qu'ils puissent permettre aux gens de vivre décemment et de faire face à l'augmentation des prix. Il y a beaucoup de travailleurs pauvres, notamment à Bruxelles. On est là dans la rue pour cette justice sociale. On continuera les mobilisations jusqu'aux prochaines négociations s'il le faut. Les salaires sont aussi un moteur de l'économie et si on veut une vraie relance post-covid, cela passe aussi par les salaires", a déclaré Estelle Ceulemans, secrétaire générale FGTB à Bruxelles.

"On doit modifier la loi de 1996 pour permettre une négociation salariale libre au niveau interprofessionnel. Le carcan imposé depuis 2017 n'est pas tenable. Il est important de retrouver une liberté de négociation. En 2017, on a une définition d'une marge maximale et impérative donnée par le conseil central de l'économie, qui repose notamment sur l'évolution des coûts salariaux dans les pays voisins... Mais, dans les différents paramètres, on ne tient pas compte par exemple du tax-shift et d'une série de diminutions de cotisations sociales qui ont été octroyées aux employeurs. Donc, le calcul est biaisé et n'est pas équitable. De plus, en fixant une limite, on ne respecte plus la liberté de négociation collective", dit pour sa part Selena Carbonero Fernandez, secrétaire fédérale FGTB. "C'est aujourd'hui le premier avertissement d'une longue série pour établir un rapport de force et obtenir un changement de la loi de 1996".