Un nouvel outil pour savoir où trouver d'authentiques produits italiens

"Les produits alimentaires italiens sont synonymes de goût, de durabilité et de qualité. Les consommateurs belges sont prêts à payer un prix correct pour ces produits authentiques. Italian Sounding va de la simple tromperie du consommateur à la fraude pure et simple."

Dans les magasins belges, six aliments sur dix qui font référence à l'Italie ne sont pas du tout italiens. Cela s'appelle "Italian sounding": "Des entreprises non italiennes s'approprient un nom à consonance italienne, mettent un drapeau italien sur l'étiquette ou utilisent des expressions italiennes pour faciliter la commercialisation de leurs produits", explique Marco Iacuitto, secrétaire général de la Chambre de commerce belgo-italienne.

L'industrie alimentaire italienne perd à elle seule plus de 100 milliards d'euros chaque année à cause des produits qui s'approprient l'identité italienne sans réellement être "made in Italy".