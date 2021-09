GP de Russie: Max Verstappen partira en fond de grille à Sotchi pour un changement de moteur

Un contact entre la Mercedes de l’Anglais et la Red Bull du Hollandais a expédié le leader du championnat dans un mur de pneus à Silverstone à haute vitesse. À Monza, ils se sont accrochés à la sortie des stands. Il y a trente ans, l’un et l’autre n’auraient sans doute pas survécu. Aujourd’hui, les télévisions se frottent les mains et en redemandent au nom de l’audimat.