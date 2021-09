Coronavirus - La confiance des chefs d'entreprise se contracte pour le deuxième mois consécutif

Dans l'industrie manufacturière, la confiance évolue diversement selon les branches d'activité. Globalement, les chefs d'entreprise sont surtout plus modérés dans leurs prévisions d'emploi. Ils émettent aussi un jugement moins favorable concernant leur carnet de commandes et le niveau de leurs stocks et se montrent aussi plus réservés s'agissant des prévisions de la demande.