Une pétition remise à Alain Maron pour le respect des droits humains dans les maisons de repos

Une pétition de plus de 15.000 signatures a été remise vendredi, par des représentants de 11 organisations, au ministre bruxellois Alain Maron chargé de l’Action sociale et de la Santé, afin d’appeler au respect des droits humains des résidents de maisons de repos et de soins. Le ministre s’est longuement entretenu avec une délégation.

Les personnes reçues ont fait remarquer qu’il n’y avait pas encore de réelle avancée sur la question d’un mécanisme d’inspection indépendant dans les maisons de repos. Ce point a occupé une grande partie des discussions. « La Belgique veut ratifier le protocole facultatif annexé à la Convention contre la torture et les mauvais traitements et doit donc mettre en place des mécanismes de contrôle pour tous les lieux de privation de liberté, qu’il s’agisse de prisons, d’IPPJ (Institutions publiques de protection de la jeunesse), d’hôpitaux psychiatriques mais aussi de maisons de repos, car certaines personnes âgées ne peuvent pas sortir seules », explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International.