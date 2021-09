Les Red Lions rejoueront en Belgique ce 16 octobre

Après une saison difficile, perturbée par la pandémie de covid, la nouvelle saison de la Hockey Pro League va pouvoir commencer de manière presque normale. Les samedi 16 et dimanche 17 octobre, les équipes nationales belge de hockey masculines et fémines démarreront la saison 2021-2022 de la Hocket Pro Leagu contre l’Allemagne. La Fédération belge et la Région de Bruxelles-Capitale invitent tous les fans à Uccle pour une grande fête du hockey, afin de célébrer la médaille d'or olympique des Red Lions et la médaille de bronze européenne des Red Panthers.

En raison des mesures covid toujours en vigueur, un ticket Covid Safe Ticket sera exigé dès l'âge de 12 ans pour les matchs des 16 et 17 octobre à Uccle Sport. Pour les enfants jusqu'à 12 ans, aucune mesure spécifique n'est plus valable.