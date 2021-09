Coronavirus: la situation se stabilise, malgré des chiffres élevés

L’incidence (c’est-à-dire le nombre d’infections pour 100.000 habitants) à Bruxelles a légèrement diminué, passant de 565 le 17 septembre à 541 le 24 septembre. Ce sont surtout les jeunes de moins de 19 ans qui sont le plus souvent testés positifs dans la capitale. Le taux de positivité est resté stable à 6,6. La valeur R est de 0,95, ce qui signifie que l’épidémie perd de sa vigueur.

Les taux de vaccination dans la région de Bruxelles-Capitale continuent de chuter, 67 % des adultes ayant reçu au moins une dose et 64 % étant complètement vaccinés. Dans la tranche d’âge la plus jeune – les 12-17 ans – il reste encore beaucoup à faire, puisque seulement 32 % des jeunes ont reçu au moins une dose et que 22 % des 12-17 ans bruxellois sont complètement vaccinés.

Afin d’augmenter encore le taux de vaccination, Bruxelles offre à chaque Bruxellois qui se fait vacciner avant le 31 octobre le droit à un test PCR gratuit, de sorte que, si le test est négatif, la personne peut se rendre directement dans un restaurant ou un café. Ce test gratuit est disponible pour la première et la deuxième injection.