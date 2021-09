Le retour de la pluie et des orages: les prévisions météo des prochains jours

Ce samedi, l’IRM prévoit localement de la grisaille matinale. Ensuite, le ciel se dégagera progressivement partout et le temps deviendra alors généralement ensoleillé avec parfois quelques voiles de nuages élevés. Il fera doux pour la saison avec des maxima de 18 à 23 degrés. Le vent sera faible de secteur sud.

Samedi soir, l’IRM prévoit encore de larges éclaircies. Ensuite, le ciel deviendra parfois plus changeant avec, durant la nuit, augmentation du risque d'averse à partir du sud-ouest. Le temps restera toutefois sec sur la plupart des régions. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est.

Dimanche, après dissipation des éventuels brouillards de vallées en Ardenne, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Quelques averses pourront se développer localement et même s'accompagner d'orage. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes Fagnes et par endroits 24 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.