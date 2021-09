Liga: Koeman privé de banc deux matches après son exclusion contre Cadix

«Dans ce pays, on est expulsé pour rien», a déclaré Koeman en conférence de presse après le match nul à Cadix, expliquant qu’il voulait «dire au quatrième arbitre qu’il y avait un deuxième ballon sur le terrain, qu’il devait arrêter le jeu».

L’entraîneur du Barça, mis sous pression par les résultats et le jeu déployé par son équipe, ne pourra pas s’asseoir sur le banc dimanche pour le match de la 7e journée de Liga contre Levante et ne sera pas non plus au bord du terrain le 2 octobre pour le déplacement à l’Atlético Madrid.

Le comité des compétitions a également sanctionné le milieu de terrain Frenkie de Jong d’une suspension d’un match pour avoir reçu deux cartons jaunes lors du même match contre Cadix.