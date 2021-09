Les Pays-Bas vont couper le robinet de gaz de Groningue, pas d'impact en Belgique

Il y a trois ans, le gouvernement avait décidé de mettre fin à l'extraction de gaz à Groningue au plus tard en 2030, car elle est à l'origine de nombreux tremblements de terre dans cette province du nord des Pays-Bas. Il est déjà clair que le robinet de gaz pourra être presque entièrement fermé l'année prochaine, car des alternatives ont été trouvées plus tôt que prévu.

Pour pouvoir extraire le gaz dans de telles situations d'urgence, un certain nombre d'installations devront être maintenues en fonctionnement. Dans cet état d'alerte, une petite quantité de gaz sera encore pompée durant les années à venir. Mais cette situation durera "le moins longtemps possible", selon les mots du ministre de l'Economie Stef Blok.

Les ménages belges ne doivent pas s'inquiéter, assure Synergrid, la situation n'étant pas nouvelle. En Belgique, mais aussi en Allemagne et en France, une conversion du gaz pauvre en gaz riche est actuellement en cours pour les régions qui sont/étaient approvisionnées en gaz de Groningue. Comme la fin de l'extraction de gaz pauvre ou à faible pouvoir calorifique dans le nord des Pays-Bas est connue depuis un certain temps, les adaptations nécessaires sont apportées aux installations, y compris celles destinées aux consommateurs. Toutes les installations doivent éventuellement fonctionner avec du gaz à haut pouvoir calorifique.

Lorsque la campagne de conversion a été annoncée en Belgique il y a quelques années, on supposait qu'environ 1,6 million de ménages et d'entreprises belges de Bruxelles et d'une grande partie des provinces d'Anvers, du Limbourg, du Brabant flamand et du Brabant wallon devraient adapter leurs installations. Les autres régions du pays sont déjà raccordées à du gaz riche.