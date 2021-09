Wallonie, Bruxelles…: tout savoir sur le Covid Safe Ticket

Le gouvernement wallon a décidé, jeudi, d’étendre l’utilisation du Covid Safe Ticket (CST) dès la mi-octobre à l’ensemble de la Région wallonne pour tous les citoyens de plus de 16 ans.

Ce pass sanitaire sera obligatoire pour accéder, entre autres, à l’horeca, aux discothèques, à l’événementiel et aux maisons de repos et de soins. Il n’est pour l’instant pas prévu que le CST soit demandé dans les écoles, les transports en commun ou les centres commerciaux. C’est également le cas pour les hôtels qui sont épargnés pour le moment excepté s’ils proposent des services concernés par le CST, comme ceux cités ci-dessus.

Quand ?

Il entrera en vigueur dès que la loi sera votée dans une vingtaine de jours, a expliqué Elio Di Rupo. Soit mi-octobre, et ce jusqu’au 31 décembre sauf si la situation sanitaire s’améliore.

Les moins de 16 ans ne seront pas concernés par cette mesure sauf dans les maisons de repos et de soins où un CST sera exigé à partir de 12 ans. Quant au masque, il ne sera plus obligatoire dans les lieux contrôlés par le CST.

Comment ?

Dans tous les lieux où le CST est imposé, il n’est plus nécessaire de porter le masque ou de respecter les distances sociales. Les bourgmestres sont chargés de contrôler que le pass est demandé dans les événements. Dans les autres lieux, il faudra définir un responsable chargé de contrôler.

Pourquoi ?

La remontée en flèche des contaminations à l’échelle de la Région et le retour des malades du coronavirus dans les hôpitaux liégeois semblent avoir convaincu les autorités à changer d’avis concernant la mise en place du CST en Wallonie. En effet, à la fin de l’été, la Wallonie ne jugeait pas nécessaire son utilisation. Une décision qui a depuis changé étant donné le renforcement de l’épidémie surtout en province de Liège ces derniers jours.

Le cas particulier de Liège

La lenteur du gouvernement wallon a obligé Liège, qui connaît une recrudescence des contaminations, à prendre des décisions applicables dès maintenant et pas à la mi-octobre comme le reste de la Wallonie. Le CST est devenu obligatoire pour tous les événements publics et privés depuis jeudi, peu importe le nombre de participants, avec une exception pour les fêtes dansantes comme les mariages. Cette exception tombe dès le lundi 27 septembre.

Les restaurants doivent par ailleurs de nouveau respecter les anciennes règles de distanciations des tables etc., à part s’ils mettent en place le CST. Sauf qu’ils n’ont pas le droit de demander un CST puisque le cadre légal au niveau wallon n’existe pas… L’arrêté qui détaille toutes les mesures prend fin le 30 septembre, mais il paraît peu probable qu’il ne soit pas renouvelé jusqu’à ce que le décret wallon soit voté, a priori mi-octobre.

A Bruxelles

Le Soir a pu consulter le projet d’ordonnance qui devrait être votée la semaine prochaine au parlement bruxellois. Elle confirme que le CST sera utilisé à partir du 1er octobre à Bruxelles.

A partir de 16 ans, tout le monde devra montrer son pass dans les restaurants et cafés (sauf pour les consommations en terrasse), les salles de sport, les salles de fêtes et de congrès, ainsi que les lieux culturels ou encore les boîtes de nuit. Pour rappel, une vaccination complète, un certificat de rétablissement datant d’il y a moins de six mois ou un test négatif permettent d’entrer dans tous ces lieux. Vous pouvez demander une version papier du pass sanitaire ou télécharger l’application CovidSafeBe sur votre téléphone.

Dans les lieux « à risques » comme les hôpitaux ou les maisons de repos ainsi que dans les événements de masse, le CST sera obligatoire dès 12 ans. Dès que le nombre d’invités ou que la capacité théorique du lieu concerné dépasse 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur, on parle d’événement de masse.

Une fois entré en vigueur, le CST s’appliquera pour une période de trois mois soit jusqu’au 31 décembre.