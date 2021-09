Bonne nouvelle au sujet de Pelé: «Il progresse dans sa convalescence», annonce sa fille

Depuis quelque temps, un joueur intrigue du côté de Saint-Gilles : le Japonais Kaoru Mitoma. Un joueur dont on dit le plus grand bien, qui a déjà laissé entrevoir de très belles choses mais dont on ne connaît pas encore le potentiel réel. Alors forcément, ce dimanche, il sera très attendu face à l’Antwerp. S’il parait certain qu’il recevra du temps de jeu après ce qu’il a montré face à Lebbeke en coupe, encore faudra-t-il voir s’il sera aligné dès le coup d’envoi.