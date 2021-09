Bundesliga: le Bayern en colle 3 à Greuther Fuerth et reste en tête du championnat (vidéos)

Le Bayern Munich continue son championnat presque parfait. Lors de la sixième journée de championnat, les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés sur la pelouse de Greuther Fuerth (1-3) et prennent provisoirement trois points d’avance sur Wolfsburg. Les Bavarois menaient dejà 0-2 à la mi-temps grâce à Muller et Kimmich avant d’inscrire un troisième but en seconde mi-temps par l’intermédiaire de Griesbeck, qui a marqué contre son camp. Au retour des vestiaires, Benjamin Pavard a laissé ses coéquipiers à 10 en écopant d’un carton rouge. Cela n’a pas empêché les Bavarois de contrôler le match.

Ils n’ont cependant pas pu préserver leur but inviolé, les locaux ayant inscrit un but en fin de rencontre par l’intermédiaire de Itten. Wolfsburg et le Borussia Dortmund sont respectivement à 3 et 4 points mais comptent un match en moins.