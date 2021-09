Grosse surprise en D1A: le leader brugeois accroché par OHL (1-1)

Vendredi soir, le Club de Bruges accueillait Oud-Heverlee Louvain dans le cadre de 9e journée de championnat de Belgique de football pour un duel aux antipodes. Les champions de Belgique n’ont pu faire mieux qu’un match nul, 1-1, face à une équipe d’OHL courageuse. Les buts ont été inscrits par Ozkacar (42e) et Mata (77e). Bruges demeure 1er au classement mais sa place est menacée par l’Union.

Après un premier quart d’heure d’observation, Sowah ouvrait les hostilités en décochant une frappe croisée des 20 mètres qui léchait le poteau gauche de Romo (14e). Mercier répondait par une action individuelle face à 4 défenseurs brugeois mais sa louche de l’extérieur de la surface passait au-dessus du but de Mignolet (17e). Lang et de Ketelaere combinaient ensuite dans les petits espaces pour parvenir aux abords du but mais l’envoi de l’attaquant brugeois était totalement dévissé et filait en touche (27e).