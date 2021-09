Alexander De Croo à l’ONU: «La solidarité vaccinale est cruciale pour vaincre la pandémie»

Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne le sera pas ». Dans la nuit de vendredi à samedi heure belge, à la tribune de l’Assemblée générale des Nations Unies à New-York, Alexander De Croo a matraqué un appel à la solidarité vaccinale. Le Premier ministre a appelé au don de doses en soutenant le mécanisme Covax et à l’accélération de la production locale de vaccins contre le Covid via « le transfert de technologie et le partage de connaissance ». Sans toutefois faire allusion à une levée de brevets appelée par de nombreuses ONG pour permettre d’ouvrir la production de vaccins. Dans la droite ligne européenne qui appelle néanmoins à lever les restrictions sur les exportations et à favoriser les « licences obligatoires » encadrées et nationales.

« Il est inacceptable qu’aujourd’hui, moins de 4 % de la population africaine soit entièrement vaccinée. Tant que le virus continuera de circuler, le risque de voir apparaître de nouveaux variants demeure et personne ne sera en sécurité ». Le Premier a rappelé que la Belgique avait déjà donné 1,5 million de doses via le mécanisme de redistribution Covax et que le pays comptait en donner 4 millions de plus d’ici la fin de l’année.