Ryder Cup: les Américains démarrent en trombe et mènent 6 à 2

Animés par un esprit de reconquête, les Américains ont commencé tambour battant la 43e édition de la Ryder Cup, en remportant six des huit premiers points en jeu (6-2) face aux tenants du titre européens, vendredi à Whistling Straits, dans le Wisconsin.

Pour l’heure, les États-Unis et leurs six rookies (débutants) se montrent plus solides que les vétérans du Vieux Continent. Et le vent devenu plus violent dans l’après-midi, sur le parcours niché entre falaises et collines le long du lac Michigan, n’a rien changé à leur bonne dynamique entrevue dans la matinée.