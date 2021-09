Rue de la Loi à Bruxelles: une bande de circulation supprimée pour élargir les pistes cyclables

La rue de la Loi ne comptera plus qu’une bande de circulation au départ d’Arts-Loi en direction de la rue des Colonies et de la gare Centrale. Une bande de circulation routière en moins pour élargir la piste cyclable des deux côtés du trottoir. « Il y aura plus de place entre les voitures et la mobilité douce », explique Els Wauters, porte-parole de l’échevin bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Bart Dhondt (Groen). De quoi transformer cette artère en un axe très long pour les cyclistes, du Cinquantenaire à Cantersteen.

La rue de la Loi ne comptera plus qu’une bande de circulation au départ d’Arts-Loi en direction de la rue des Colonies et de la gare Centrale. Une bande de circulation routière en moins pour élargir la piste cyclable des deux côtés du trottoir. « Les trottoirs seront plus larges et il y aura plus de place entre les voitures et la mobilité douce », explique Els Wauters, porte-parole de l’échevin bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics Bart Dhondt (Groen). De quoi transformer cette artère en un axe très long pour les cyclistes, du Cinquantenaire à Cantersteen.