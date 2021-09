Solskjaer ne serait pas surpris de voir Cristiano Ronaldo jouer jusqu’à 40 ans: «Sa mentalité est toujours aussi parfaite»

« Je ne serais pas surpris s’il jouait encore à 40 ans, pas du tout, en raison de la façon dont il prend soin de lui. Il a mis chaque once d’énergie et d’effort pour devenir le joueur qu’il est et qu’il a été, donc il mérite chaque petit compliment qu’il reçoit pour son état physique », a déclaré le coach des Red Devils en conférence de presse ce vendredi.

« Ce qui est le plus impressionnant, c’est que lorsque vous avez réussi autant de choses que lui, il a toujours aussi faim. Sa mentalité est toujours aussi parfaite et c’est un désir intérieur de continuer jusqu’à ce que sa tête dise ’non, j’ai tout donné maintenant’. Il est toujours l’un des joueurs les plus rapides du championnat et je suis toujours satisfait de sa condition physique. Il est de retour en Premier League et il y a peut-être plus d’intensité que dans les championnats italien et espagnol, donc nous devrons gérer sa charge de travail »