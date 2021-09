Mondiaux de cyclisme: la Britannique Zoe Backstedt en or dans la course en ligne des juniores, Marith Vanhove 7e

La Britannique Zoe Backstedt, grande animatrice du championnat du monde des juniores samedi matin à Louvain, s’est imposée au sprint devant l’Américaine Kala Schmid. Backstedt avait déjà conquis l’argent dans le contre-la-montre mondial. La championne d’Europe, l’Allemande Linda Riedman se pare de bronze. Première belge, Marith Vanhove est 7e. La course des juniores dames a lancé l’avant-dernière journée des championnats du monde, en prélude à la course des élites de l’après-midi. La course, partie dès 8h15 le matin, s’est déroulée en circuits à Louvain sur la distance de 75,2 kilomètres.

Alors que le clan belge des espoirs hommes n’avait pas été épargné par les chutes dans la course de vendredi après-midi, le mauvais sort a continué à peser sur les tricolores qui ont perdu Fien Masure après 10 kilomètres de course dans une chute avec la Tchèque Julia Kopecky. La Belge a repris part aux débats avec plusieurs minutes de retard.

Les jeunes Néerlandaises et Britanniques ont donné le rythme au peloton dans la première partie de course. Une accélération à 50 kilomètres de l’arrivée a permis à 14 coureuses, dont la championne d’Europe allemande Linda Riedman et Marith Vanhove, de s’isoler en tête alors que la réaction à l’arrière provoquait des cassures au peloton. Un groupe, avec Jade Linthout, a fait la jonction avec la tête de course à 42 kilomètres de l’arrivée pour constituer un peloton de 35 coureuses. Les Néerlandaises et les Britanniques ont continué à donner le tempo.