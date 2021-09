Anderlecht: six maisons inhabitables à après une importante fuite d’eau

Six maisons de l’avenue Gounod et de la place Verdi à Anderlecht ont été déclarées inhabitables vendredi soir, après l’apparition de grandes fissures dans les murs. Les pompiers de Bruxelles et Vivaqua ont déterminé qu’il s’agissait d’une importante fuite d’eau. Une recherche de la fuite est en cours pour la colmater le plus rapidement possible. Au total, 42 personnes ont été évacuées de leur domicile.

Les pompiers de Bruxelles ont été alertés vers 19h45 par l’occupant d’une maison de l’avenue Gounod, où des fissures étaient apparues dans les murs. Sur place, ils ont constaté que les fissures étaient de plus en plus grandes. Au total, cinq maisons ont été touchées. Le gaz et l’électricité ont été coupés pour éviter que les conduites ne soient également endommagées.