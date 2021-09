Coronavirus: les personnes âgées de plus de 65 ans recevront une 3e dose de vaccin

Les invitations à une troisième injection seront envoyées la semaine prochaine aux personnes âgées de 85 ans et plus, a-t-il ajouté. « Pour les autres tranches d’âge, nous examinons encore les conditions et la procédure. »

La Conférence interministérielle (CIM) Santé a décidé samedi de proposer à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus de se faire administrer une troisième dose de vaccin contre le coronavirus. La procédure pour les 65-84 Sera décidée à la CIM mercredi prochain.

Selon les dernières données de l’Institut de santé publique Sciensano, entre 81 et 92 % des 85 ans et plus, selon les régions, bénéficient déjà d’une couverture vaccinale complète. La proportion varie entre 81 et 96 % pour les 75-84 ans et 80 et 96 % pour les 65-74 ans.