Le monde du sport en deuil : le jeune pilote espagnol de 15 ans Dean Berta Viñales est décédé après un grave accident

Victime d’un grave accident dans la course de Supersport 300, le pilote espagnol Dean Berta Viñales, 15 ans, est décédé samedi à Jerez de la Frontera. Le reste du programme du samedi, incluant la Course 1 du championnat du monde Superbike, a été annulé.

C’est dans le 11e tour de la course de Supersport 300 qu’un accident a eu lieu entre les Espagnols Dean Berta Viñales, Daniel Mogeda, Alejandro Carrion et l’Australien Harry Khouri. Souffrant de graves blessures à la tête et au thorax, Dean Berta Viñales a succombé à ses blessures. Cousin du pilote MotoGP Maverick Viñales, il disputait sa première saison dans le championnat du monde Supersport 300.