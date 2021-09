Premier faux pas pour l’Atlético Madrid et Yannick Carrasco, battus par la lanterne rouge Alavés

Les Colchoneros ont plié dès la 4e minute sur une tête piquée du capitaine Victor Laguardia à la réception d’un corner tiré par Rubern Duarte. Et contrairement à leurs derniers matches en Liga, ils n’ont cette fois-ci jamais réussi à revenir au score.

L’Atlético Madrid, champion d’Espagne en titre, s’est incliné 1-0 chez la lanterne rouge, Alavés, samedi pour la 7e journée de Liga, et reste deuxième à deux points du Real Madrid (16 pts), qui reçoit Villarreal en soirée. Yannick Carrasco était titulaire, mais a cédé sa place à l’heure de jeu.

Menés deux fois contre Villarreal avant d’accrocher le nul (2-2) ; Menés à Barcelone contre l’Espanyol avant d’arracher la victoire (2-1) sur le fil, à la 90e+9 sur un but de Thomas Lemar ; Menés à Getafe mardi avant d’arracher encore une fois la victoire 2-1 à la dernière minute sur un but de Luis Suarez (90e)…

L’une des rares satisfactions de ce samedi est la performance du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia. L’ex-international français, désormais international centrafricain, a été le seul homme à casser les lignes et à animer le jeu offensif madrilène.

Désillusion

À la 60e, comme à Getafe, Simeone a bien tenté d’opérer trois changements pour bouleverser son schéma et amener de l’animation sur les ailes, avec les sorties de Kondogbia, Kieran Trippier et Yannick Carrasco pour les entrées en jeu de Matheus Cunha, Renan Lodi et Angel Correa.

Mais cette fois, son coup tactique n’a pas fonctionné. Une statistique symptomatique : Correa a été le premier à cadrer une frappe côté madrilène… à la 70e minute, dans un angle très fermé.

Côté Alavés, l’homme du match a clairement été le capitaine Victor Laguardia. Le défenseur central a marqué le deuxième but de son équipe cette saison, puis a sauvé les siens de l’égalisation en dégageant de la tête un coup franc brossé par Rodrigo de Paul qui prenait le chemin du petit filet (53e).

Et Alavés aurait même pu accroître son avance à la 59e, quand Mamadou Loum s’est retrouvé seul face au gardien après une touche, avant de manquer complètement sa frappe… Ou encore à la 81e, quand Tomas Pina a eu un autre ballon de 2-0 seul au point de penalty, avant de voir sa frappe s’envoler au-dessus des cages de Jan Oblak.