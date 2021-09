Premier League: les images des belles retrouvailles entre Lukaku et De Bruyne

Chelsea et Manchester City s’affrontaient à Stamford Bridge lors de la sixième journée de Premier League. Et s’il s’agissait d’un choc entre deux ténors du championnat anglais, il y avait également un match dans le match entre deux de nos Diables rouges. En effet, Romelu Lukaku évoluait d’un côté à Chelsea tandis que de l’autre, Kevin De Bruyne défendait les couleurs de Manchester City. Si les Citizens ont fini par l’emporter sur la plus petite des marges (0-1), cela n’a pas empêché les deux coéquipiers en sélection de se saluer chaleureusement.