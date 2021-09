Serie A: pas de vainqueur dans le choc entre l’Inter et l’Atalanta (2-2)

Les spectateurs neutres n’auront sûrement pas été déçus par ce qu’ils ont vu dans cette rencontre entre deux équipes prestigieuses du championnat italien. L’Inter comme l’Atalanta auront néanmoins des regrets après un match qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. C’est tout d’abord les locaux qui ont ouvert les hostilités avec une ouverture du score signée Lautaro Martinez après seulement cinq petites minutes de jeu. L’Atalanta va répondre, par deux fois, aux abords de la demi-heure de jeu. Manilovsky va tout d’abord égaliser avant que Toloi ne permette aux visiteurs de passer devant au tableau d’affichage quelques minutes avant la mi-temps (1-2, 38e).

La nouvelle recrue intériste Edin Dzeko va égaliser pour l’Inter vingt minutes avant la fin du temps réglementaire. La fin du match va être complètement folle. Les locaux penseront prendre l’avantage sur l’Atalanta avant que la Var n’annule le but. Deux minutes plus tard, c’est au tour de l’Atalanta de voir un but refusé par la même Var. Finalement les deux équipes en resteront là, 2 buts partout, score final.