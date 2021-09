Dortmund et ses Diables trébuchent sur la pelouse de Monchengladbach

Privé de son buteur norvégien Erling Haaland, blessé, mais Avec Axel Witsel et Thomas Meunier une nouvelle fois présents dès le coup d’envoi, le Borussia Dortmund s’est incliné 1-0 samedi sur la pelouse du Borussia Monchengladbach pour le compte de la sixième journée de Bundesliga.

De retour de blessure, Thorgan Hazard se trouvait sur le banc des remplaçants. Il a assisté à la première mi-temps catastrophique de son équipe qui a encaissé un but à la 37e minute, avant d’être réduite à dix trois minutes plus tard. Mahmoud Dahoud recevait son second carton jaune et quittait prématurément la pelouse.