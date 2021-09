Gratuité des transports en commun: Georges-Louis Bouchez réagit à la proposition de Paul Magnette

Dans Le Soir de ce samedi, Paul Magnette a plaidé pour la gratuité des transports en commun. Voici les propos que tenait le président du PS dans nos colonnes : « En Wallonie, on a baissé le prix des abonnements de 70 %. Ce n’est pas une gratuité absolue – il faut avoir le geste de prendre son abonnement – mais un abonnement à 1 euro par mois par personne n’est pas un obstacle majeur. Et c’est une économie substantielle pour les familles. Oui, cela a un coût : 100 millions en Wallonie, 200 millions à Bruxelles pour les jeunes en dessous de 24 ans. Maintenant, on veut faire la même chose pour les plus de 65 ans. Mieux : je plaide pour la gratuité totale des transports en commun, donc aussi pour la SNCB. C’est la prochaine étape. En gros, la billetterie de la SNCB ne lui rapporte que 700 millions d’euros par an. Ce n’est pas grand-chose, on peut facilement les trouver. La taxe de 0,15 % sur les comptes-titres rapporte 500 millions par an. En portant le taux à 0,5 %, on a largement les moyens nécessaires. Et si, dans une première étape, on limite aux moins de 24 ans et aux plus de 65 ans, ça ne coûterait que 150 millions. On a besoin de mesures chocs. »

« Le PS continue à faire croire à l’argent gratuit »

Une mesure qui a fait réagir Geaorges-Louis Bouchez sur Twitter : « Le PS continue à faire croire à l’argent gratuit. Il n’est pas sérieux de continuer à additionner les dépenses sans résoudre les enjeux d’emploi. Les dépenses du PS d’aujourd’hui, ce sont les impôts de demain et la dette abyssale que nos enfants devront supporter. » Et au président du MR (parti dans la coalition Vivaldi avec le PS) d’ajouter : « Celui qui sait prendre en charge une voiture sait financer un abonnement de transport en commun à la place normalement ».