Le Real Madrid, avec Hazard en fin de match, gaspille à domicile face à Villarreal (vidéo)

Sur le banc tout le match lors de la démonstration la semaine dernière contre Mallorca (6-1), Eden Hazard est, cette fois, monté au jeu à la 73e minute à la place de Luka Modric. Le Belge n’a, cependant, pu aider son équipe à prendre l’avantage dans cette rencontre qui s’est terminée par un match nul et vierge.

Il s’agit du deuxième match nul en 8 matches, après le rocambolesque 3-3 arraché à Levante. Et pour la première fois de la saison, ils n’ont marqué aucun but sur ces 90 minutes.

Pire, les Merengue ont concédé les plus grosses occasions, mais ont pu compter sur un Thibaut Courtois encore impérial dans ses cages pour éviter un revers à domicile.

A la 13e minute, le Diable rouge a repoussé une frappe d’Arnaut Danjuma, qui s’était infiltré dans la surface. Et Courtois s’est encore interposé face à l’international néerlandais à la 55e. La plus belle chance de but pour les Madrilènes a été ce coup de tête mal appréhendé par Eder Militao sur un coup franc brossé par Asensio (50e).

Ancelotti a bien tenté des changements tactiques, avec notamment l’entrée en jeu de l’agitateur Eduardo Camavinga à la pause à la place de Rodrygo… mais si son équipe a gagné en contrôle, elle n’a toutefois pas réussi à marquer.

Au classement, le Real Madrid perd l’occasion de prendre le large et ne possède que trois points d’avance sur Séville et l’Atletico de Madrid.