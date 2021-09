Mbaye Leye déçu de la défaite face à Saint-Trond: «Le Standard s’est mis en difficulté tout seul…»

Le Standard de Liège voulait se rassurer après sa défaite lors du Clasico, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Rouches face à Saint-Trond. Sans idée dans le jeu et avec bien trop de déchets techniques, les hommes de Mbaye Leye se sont inclinés face aux Trudonnaires, malgré l’ouverture du score de Nicolas Gavory juste avant la pause…

Après cette défaite, la deuxième consécutive, le coach sénégalais était forcément déçu du résultat, mais également du visage affiché par ses ouailles. « J’ai vu un match à deux visages. En première période, on a montré un visage assez conquérant. On a même réussi à ouvrir la marque juste avant la pause. Mais, après ce but, on aurait dû continuer à pousser pour faire le break, ce que l’on n’a pas fait… Selon moi, ce n’est pas Saint-Trond qui nous a fait mal, on l’a fait tout seul. Ce soir, le Standard s’est mis en difficulté tout seul… Ce que l’on a montré en seconde mi-temps était bien insuffisant, surtout quand on joue à domicile. On n’a pas réussi à garder le ballon, on le perdait bien trop facilement dans le camp. On a commis beaucoup d’erreurs dans nos choix, ce qui nous a empêché de mettre le ballon dans le rectangle, et donc d’être dangereux. Avec autant de pertes de balle et d’absences, c’est impossible de rivaliser. C’est donc à nous à travailler sur cette régularité, afin de garder la même concentration tout au long de la rencontre. »