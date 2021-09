Kim Clijsters connaît son adversaire pour son retour à la compétition au tournoi de Chicago

Privée de David Goffin, son numéro un, et on sait que ça pèse lourd en Coupe Davis, l’équipe belge a déjà réussi quelques miracles : contre Israël à Anvers, face à l’Allemagne de Zverev à Francfort ou au Brésil. Désormais, il faudra y ajouter la « remontada » contre la Bolivie au Paraguay. Jamais encore, la Belgique n’avait renversé un score de 0-2 ! Le team de Johan Van Herck a réussi cette performance avec deux novices (Bergs et Geerts), un double qui s’affirme (Gillé/Vliegen) et le « vieux » Bemelmans.