Indochine a choisi la Belgique et plus particulièrement Bruxelles pour célébrer ses 40 ans de carrière. Le groupe s’est produit ce samedi 25 septembre sur la Grand-Place de Bruxelles devant 5.000 personnes non masquées.

Le concert était gratuit pour les spectateurs, il a été offert par la Ville de Bruxelles. Le Covid Safe Ticket était nécessaire pour assister au concert.