Julian Alaphilippe conserve au panache son titre de champion du monde, Stuyven 4e (vidéo)

Julian Alaphilippe a conservé son titre de champion du monde de cyclisme sur route. Le Français a remporté en solitaire la course en ligne des Mondiaux, dimanche, après 268,3 km entre Anvers et Louvain. Le Néerlandais Dylan Van Baarle a pris la deuxième place, devant le Danois Michael Valgren, qui ont privé Jasper Stuyven, quatrième, du podium. Alaphilippe est sorti d’un groupe de 16 coureurs à 17 kilomètres de la ligne, durant l’avant-dernière ascension de Sint-Antoniusberg. Il a conservé 32 secondes sur ses poursuivants.

Alaphilippe reconduit son titre mondial, comme Georges Ronsse (1928-1929), Rik Van Steenbergen (1956-1957), Rik Van Looy (1960-1961), les Italiens Gianni Bugno (1991-1992) et Paolo Bettini (2006-2007) et le Slovaque Peter Sagan (2015, 2016 et 2017) avant lui.

Après dix kilomètres de course, huit coureurs sortaient du peloton: le Colombien Jose Tito Hernandez Jaramillo, l’Equatorien Joel Burbano Coral, le Russe Pavel Kochetkov, l’Autrichien Patrick Gamper, l’Irlandais Rory Townsend, l’Estonien Oskar Nisu, le Suédois Kim Magnusson et le Mongol Jambaljamts Sainbayar. Ils arrivaient sur le circuit local de Louvain, après 56 km de course, avec 6 minutes d’avance sur le peloton.