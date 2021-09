Mondiaux de cyclisme: Evenepoel et le groupe de poursuivants repris par le peloton (direct)

Les Championnats du monde de cyclisme sur route se terminent en apothéose dimanche avec la course en ligne messieurs (départ 10h25). Avec Wout van Aert, l’équipe belge dispose dans ses rangs de l’un des favoris, voire du grand favori. Voir la vue optimisée

La Belgique détient le record de victoires, 26, dans la course irisée, loin devant l’Italie (19). Mais le dernier sacre belge remonte déjà à 2012 avec le succès de Philippe Gilbert à Valkenburg. Depuis, Tom Boonen (couronné en 2005 à Madrid) a décroché le bronze à Doha en 2016 et Wout van Aert l’argent l’an passé à Imola. Van Aert aimerait transformer l’argent, qu’il a également conquis dimanche passé dans le contre-la-montre, en or.

Van Aert aura une équipe solide à son service, avec Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Tim Declercq, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Jasper Stuyven et Dylan Teuns. En conférence de presse, les Belges ont confirmé que c’était tout pour van Aert et qu’il n’y a pas de plan B. On peut cependant imaginer qu’Evenepoel pourrait jouer le rôle de dynamiteur et Stuyven, Louvaniste, celui de joker.