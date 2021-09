Serie A: Mattia Destro marque un superbe but... avec une bouteille d’eau à la main (vidéo)

Pendant le match nul spectaculaire entre le Genoa et l’Hellas Verone comptant pour la sixième journée de Serie A (3-3), Mattia Destro a trouvé le moyen de s’illustrer. Non seulement l’attaquant a inscrit un doublé mais il a également marqué un but pour le moins étonnant.

Trouvé par Goran Pandez en profondeur, Destro entre dans la surface, mystifie le défenseur adverse d’un crochet du droit et ajuste Lorenzo Montipo d’un piqué du gauche. Le tout, en tenant une bouteille d’eau à la main ! Le Genoa menait alors 3-2 avant d’être rejoint dans le temps additionnel grâce à un but de Nikola Kalinic.