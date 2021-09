Vaccination: l’annonce de l’extension du Covid Safe Ticket en Wallonie génère 5 fois plus d’inscriptions, selon Morreale

L’annonce jeudi de l’extension du Covid Safe Ticket (CST) à plusieurs secteurs en Wallonie a généré 4.000 prises de rendez-vous en 24 heures pour la vaccination anti-covid, soit cinq fois plus que la moyenne de 800 inscriptions par jour constatée ces dernières semaines, a indiqué dimanche la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

En plus de cela, « il nous revient des centres de vaccination que de nombreuses personnes se sont présentées sans rendez-vous ces jeudi après-midi et vendredi », a ajouté Mme Morreale (PS), via sa porte-parole.