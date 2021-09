Mondiaux de cyclisme: l’incroyable ferveur sur le parcours de la course en ligne (vidéos et photos)

Les 194 prétendants au maillot arc-en-ciel se sont élancés dimanche à 10h25 de la Grand-Place d’Anvers pour la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme qui arrivera à Louvain après 268,3 km.

Après la présentation des coureurs et un départ fictif depuis la Grand-Place d’Anvers, le départ réel a été donné 8 km plus loin, sur le coup de 10h40, sous le soleil et avec une foule nombreuse tout le long du parcours.