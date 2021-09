Hirschi, Trentin, Ballerini, Cavendish...: nombreux abandons à la mi-course aux Mondiaux de cyclisme (vidéo)

Le Suisse Marc Hirschi, troisième l’an passé aux Mondiaux d’Imola, et l’Italien Matteo Trentin, vice-champion du monde en 2019, ont abandonné aux alentours de la mi-course, dimanche, lors de l’épreuve en ligne des Championnats du monde de cyclisme sur route.

Trentin avait chuté en début de course avec son équipier Davide Ballerini, qui a également jeté l’éponge. Parmi les autres coureurs ayant quitté la course à mi-parcours, on retrouve aussi le Danois Mads Pederson (champion du monde 2019), le Britannique Mark Cavendish, l’Allemand Maximilian Schachmann et les Néerlandais Danny van Poppel et Oscar Riesebeek.